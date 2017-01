Japão demonstra apreensão com impacto de tensões comerciais entre EUA e México

Tweet no Twitter

O Japão acompanha com apreensão o aumento das tensões comerciais entre Estados Unidos e México e se prepara para possíveis efeitos em sua economia, afirmou hoje o secretário-chefe do gabinete japonês, Yoshihide Suga.

“Vamos continuar monitorando de perto como tal política poderá afetar empresas japonesas que operam no México”, disse Suga, durante coletiva.

O comentário veio após a Casa Branca sugerir ontem que os EUA poderão taxar as importações mexicanas em 20% para financiar a construção de um muro ao longo da fronteira com o México.

Suga ressaltou que a proposta ainda não foi definida e preferiu não especular sobre suas implicações, como se a questão será discutida em uma reunião esperada entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

O Japão é um grande investidor no México e várias de suas montadoras operam no país e exportam para os EUA sem pagar impostos. O México integra o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), ao lado de EUA e Canadá.

Entre montadoras japonesas, a Nissan tem a maior presença no México. A produção local da Nissan atingiu 830 mil veículos no ano até março de 2016, o equivalente a 16% de seu resultado global, segundo o JPMorgan.

Já a Mazda fabricou 214 mil veículos no México no mesmo período, 14% de sua produção mundial, de acordo com o JPMorgan. Fonte: Dow Jones Newswires.

