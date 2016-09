Japão decide ampliar emissão de bônus de 40 anos

O Japão anunciou hoje que vai ampliar a emissão de bônus do governo (os chamados JGBs) de 40 anos em 400 bilhões de ienes (US$ 3,9 bilhões) no ano fiscal que se encerra em março de 2017, numa decisão que faz parte de esforços para a estimular a economia do país.

O Ministério de Finanças japonês irá aumentar a emissão total de papéis de 40 anos no período para 2,8 trilhões de ienes, de 2,4 trilhões de ienes originalmente.

A ampliação era esperada porque o ministério já havia discutido essa possibilidade com investidores do mercado de bônus na semana passada.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, tem procurado aproveitar as baixas taxas de juros originadas pela política monetária ultra-acomodatícia do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) numa tentativa de reavivar a economia.

O governo planeja direcionar os recursos que levantar para a construção de uma linha de trem de levitação magnética, projeto que tem chances de estimular o crescimento e a produtividade da mão de obra doméstica. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo