Itaú Unibanco anuncia repasse integral do corte na Selic para linhas de crédito

O Itaú Unibanco vai repassar o corte integral de 0,75 ponto porcentual na Selic pelo Comitê de Política Monetária (Copom) para os juros de suas linhas de crédito para pessoas física e jurídica. As novas taxas passam a valer a partir do dia 1º de novembro. Trata-se da sétima vez que o Itaú reduz suas taxas neste ano.

De acordo com nota do banco à imprensa, haverá redução nas taxas do empréstimo pessoal para pessoas físicas. Já para as micro e pequenas empresas, o corte será nos juros nas linhas de capital de giro e cheque especial. Para veículos, o banco informa que já vem reduzindo ao longo do ano a taxa de financiamento, convergindo com a queda da Selic.

“As taxas cobradas variam de acordo com o perfil e histórico de relacionamento de cada cliente com o banco”, acrescenta o Itaú, em nota.

Bradesco

O Bradesco também vai repassar o corte da taxa Selic nas suas principais linhas de crédito para pessoa física e jurídica. O anúncio do banco ocorre após o Copom cortar os juros básicos do País em 0,75 ponto porcentual, passando de 8,25% ao ano para 7,50% ao ano.

