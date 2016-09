IPCA para 2016 cai de 7,36% para 7,34%, aponta Focus

O Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira, 19, traz leve mudança para a projeção de inflação em 2016. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) estimado para este ano passou de 7,36% para 7,34%. Há um mês, estava em 7,31%. Já o índice para o ano que vem permaneceu em 5,12%, mesmo patamar em que já estava há quatro semanas.<p><p>No dia 9, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a inflação em agosto foi de 0,44%. Houve desaceleração ante a taxa de 0,52% de julho. Em 2016, o IPCA acumula 5,42% e, em 12 meses, a taxa subiu de 8,74% para 8,97% – ainda mais distante da meta de inflação perseguida pelo Banco Central, de 4,5% para este ano, com tolerância de até 2 pontos porcentuais. Para 2017, a meta também é de 4,5%, com margem de 1,5 ponto porcentual.<p><p>Como o dia 9, quando saiu o IPCA, também foi o último dia para que economistas do mercado financeiro inserissem projeções no Focus divulgado no dia 12, parte da atualização das projeções de inflação ocorreu apenas na semana passada.<p><p>Na ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), o Banco Central informou a revisão da inflação projetada para 2016 – tanto no cenário de referência, que considera taxas de câmbio e juros estáveis, quanto no de mercado, que leva em conta as projeções do Focus – de 6,75% para 7,3%. Para 2017, o cenário de referência projeta, de acordo com o BC, inflação na meta de 4,5%. No cenário de mercado, situa-se em 5,1%. <p><p>No relatório Focus desta segunda, entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, as medianas das projeções permaneceram em 7,50%. Para 2017, continuaram em 5,50%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de, respectivamente, 7,51% e 5,25%.<p><p>Já a inflação suavizada 12 meses à frente voltou a ceder, passando de 5,24% para 5,20% de uma semana para outra – há um mês, estava em 5,34%. Entre os índices mensais mais próximos, a estimativa para setembro passou de 0,35% para 0,34%. Um mês antes, estava em 0,35%. No caso de outubro, a previsão seguiu em 0,42%. Há quatro semanas, era de 0,44%.<p><p><b>Preços administrados</b><p><p>O Relatório de Mercado Focus trouxe altas nas projeções para os preços administrados de 2016 e 2017. A mediana das previsões do mercado financeiro para este indicador este ano passou de 6,20% para 6,30%. Para o próximo ano, a mediana passou de 5,30% para 5,40%. Há um mês, o mercado projetava aumento de 6,10% para os preços administrados em 2016 e elevação de 5,30% em 2017. <p><p>O BC contava com forte desinflação desse segmento para levar o IPCA para o intervalo de 4,5% a 6,5% em 2016 – uma perspectiva que vai ficando distante, pelos dados do Focus. Atualmente, a instituição projeta variação de 6,3% para os preços administrados em 2016 e de 5,8% para 2017. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo