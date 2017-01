Investimento Direto no País em 2016 soma US$ 78,929 bi, o maior desde 2014

O Investimento Direto no País (IDP) somou US$ 78,929 bilhões em 2016, informou o Banco Central. Este é o maior valor anual desde 2014, quando o País recebeu US$ 96,895 bilhões em investimentos. Em 2015, o IDP ficou em US$ 75,075 bilhões.

O IDP de 2016 ficou acima das estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast, que iam de US$ 70,000 bilhões a US$ 73,000 bilhões, com mediana de US$ 71,000 bilhões. Pelos cálculos do Banco Central, o IDP de 2016 somaria US$ 70,0 bilhões. Para 2017, a instituição projeta US$ 75,0 bilhões.

O resultado do IDP no ano passado corresponde a 4,36% do Produto Interno Bruto (PIB).

Em dezembro, o IDP atingiu US$ 15,409 bilhões, de acordo com o Banco Central. O valor também ficou acima das estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast, que iam de US$ 6,200 bilhões a US$ 9,200 bilhões, com mediana de US$ 7,150 bilhões.

Investimento em ações

O investimento estrangeiro em ações brasileiras ficou positivo em US$ 1,254 bilhão em dezembro, informou o Banco Central. Em igual mês do ano anterior, o resultado havia sido negativo em US$ 1,390 bilhão.

No acumulado de 2016, o saldo ficou no azul em US$ 10,586 bilhões. A projeção do BC era de que os investidores estrangeiros deixariam saldo positivo de US$ 9,0 bilhões em ações este ano no País. Em 2015, o saldo havia sido positivo em US$ 10,030 bilhões.

Já o saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País ficou negativo em US$ 2,027 bilhões em dezembro e negativo em US$ 26,664 bilhões no acumulado de 2016. A estimativa do BC era de saldo negativo de US$ 24,5 bilhões na renda fixa no ano passado. Em dezembro de 2015, o investimento em renda fixa pelos estrangeiros havia sido negativo em US$ 1,160 bilhão e, no acumulado de 2015, positivo em US$ 16,296 bilhões.

Taxa de rolagem

O Banco Central informou também que a taxa de rolagem de empréstimos de médio e longo prazos captados no exterior ficou em 55% em dezembro. Esse patamar significa que não houve captação de valor em quantidade similar para rolar compromissos das empresas no período. O resultado ficou abaixo do verificado em dezembro do ano passado, quando a taxa havia sido de 78%.

De acordo com os números apresentados nesta terça-feira pelo BC, a taxa de rolagem dos títulos de longo prazo, antes chamados de “bônus, notes e commercial papers”, ficou em 82% em dezembro. Em igual mês de 2015, havia sido de 12%. Já os empréstimos diretos atingiram 41% no mês passado, ante 127% de dezembro do ano anterior.

No acumulado de 2016, a taxa de rolagem total ficou em 63%. Os títulos de longo prazo tiveram taxa de 58% e os empréstimos diretos, de 65% no período. O BC costumava trabalhar com previsão de taxa de rolagem de 100% em todos os anos, mas para 2016 sua estimativa era de 60%. Para 2017, de 80%.

Fonte: Estadao Conteudo