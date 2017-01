Índice Fipe Buscapé: após 21 meses de alta, preços no comércio eletrônico caem

Os preços no comércio eletrônico registraram deflação em dezembro pela primeira vez após 21 meses de alta. O Índice Fipe Buscapé registrou queda de 2,01% no último mês do ano na comparação com igual período de 2015. Em comparação com novembro, o recuo foi de 1,76%.

A deflação é considerada algo natural no ambiente do varejo online. Por este ser um canal de vendas em que há forte participação de itens de tecnologia, o efeito de queda nos preços ocorre em razão de lançamentos de produtos superiores ou troca de coleções. Apesar disso, a crise fez a média dos preços crescerem, em especial na primeira metade do ano passado.

Apesar de o setor registrar na média uma deflação em dezembro ma comparação anual, houve alta de preços em 82 das 150 categorias monitoradas pelo Fipe Buscapé.

A retração nos preços foi alavancada, porém, por categorias de alto volume como Telefonia, que registrou queda de 9,71%, Moda e Acessórios, com recuo de 5,35%, e Eletrônicos, com diminuição de 2,77%.

Fonte: Estadao Conteudo