Índice de sentimento econômico da zona do euro cai a 103,5 em agosto

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, caiu a 103,5 em agosto, de 104,5 em julho, segundo dados publicados hoje pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda menor do indicador, a 104,1. O resultado de agosto é o menor desde março, mas permanece acima da média de 100,0 da série histórica iniciada em 1990.

Apenas a confiança dos consumidores do bloco recuou para -8,5 em agosto, de -7,9 em julho, vindo em linha com a projeção do mercado, enquanto a confiança do setor industrial diminuiu para -4,4, de -2,6, também como se esperava. Além disso, houve queda no indicador de confiança do setor de serviços, de +11,2 em julho para +10,0 em agosto.

Já o índice de clima das empresas do bloco europeu caiu para +0,02 em agosto, de +0,38 em julho.

A queda no sentimento econômico da zona do euro veio apesar do desempenho positivo do índice do Reino Unido, que subiu de 102,6 em julho para 104,0 em agosto, ainda que continue bem abaixo dos níveis vistos nos meses que precederam o plebiscito de 23 de junho, quando o eleitorado britânico votou pela saída do país (o chamado “Brexit”) da União Europeia. Fonte: Dow Jones Newswires.

