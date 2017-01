Índia pretende mais que dobrar produção de aço em 15 anos

A Índia almeja mais que dobrar sua produção de aço, com o objetivo de atender à crescente demanda de siderúrgicas locais e gerar uma indústria globalmente competitiva, segundo a mais recente versão da Política Nacional para o Aço. O governo busca elevar a capacidade para 300 milhões de toneladas até 2030-2031, das atuais 125 milhões de toneladas.

Para se atingir a meta, será preciso direcionar US$ 150 bilhões em gasto de capital. Segundo a política, porém, diante das atuais condições do setor, será uma tarefa “desafiadora” mobilizar o capital necessário. Ao longo dos últimos dois anos, o governo impôs restrições à compra de aço no exterior, com o objetivo de barrar a entrada de aço barato, sobretudo da China. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo