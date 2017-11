Ilan: se economia mundial continuar crescendo, inflação não será tão baixa

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, destacou nesta terça-feira, 7, durante evento do BC do Uruguai, em Montevidéu, que a economia global está se aquecendo. “O crescimento global e do emprego se dá sem alta da inflação”, pontuou. Segundo ele, existe uma “sensação boa” em relação ao cenário global, mas isso não significa que não haja riscos.

“Se economia mundial continuar crescendo, não teremos inflação tão baixa. Há o risco de que a normalização monetária no exterior não se passe de forma tão suave”, afirmou. “Não temos todo o tempo do mundo.”

De acordo com Ilan, a reforma da Previdência precisa passar no Brasil, justamente para que o País possa ter um risco menor relacionado ao ambiente externo.

Ao mesmo tempo, destacou a importância do câmbio flutuante e de um balanço de pagamentos melhor. “E apesar de o câmbio flutuante ser importante, é importante também, na minha visão, ter reservas cambiais”, acrescentou.

“Balanço de pagamentos é importante, ter inflação baixa é importante, câmbio flutuante é importante e, daqui em diante, temos que fazer o dever de casa”, reforçou Ilan, em referência a mudanças que precisam ser levadas a cabo pelos países da América Latina.

Para ele, é importante “fazer o dever de casa” porque, hoje, há a sensação benigna em relação à economia global, mas os riscos permanecem.

Fonte: Estadao Conteudo