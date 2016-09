IBGE: setor extrativo opera 10,7% abaixo do nível anterior a acidente em Mariana

Com 1,6% de alta, a indústria extrativa foi um dos ramos que contribuiu positivamente para o crescimento de 0,1% da produção industrial brasileira entre junho e julho. Porém, na comparação com o patamar atingido pelo setor antes do rompimento da barragem Fundão, da mineradora Samarco, em Mariana-MG, há uma perda acumulada de 10,7%.

“Mesmo com avanço no setor, ainda há perda grande quando comparamos com o patamar pré-acidente. No acumulado mês a mês na série, com ajuste sazonal, o setor opera 10,7% abaixo do que operava em outubro do ano passado, um mês antes do acidente em Mariana”, explicou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 2.

Fonte: Estadao Conteudo