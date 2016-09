Hopi Hari tem pedido de recuperação negado

A Justiça de São Paulo indeferiu o pedido de recuperação judicial solicitado pelo parque de diversões Hopi Hari, localizado em Vinhedo, interior de São Paulo. Com a decisão, o parque temático, que estava programado para abrir as portas neste final de semana, permanecerá fechado sem previsão para retornar às suas atividades.

Com uma dívida de cerca de R$ 300 milhões (sendo R$ 200 milhões contraídos junto ao BNDES), a companhia não tem conseguido gerar caixa. Nos últimos meses, o parque enfrentou uma série de paralisações de seus funcionários motivadas por salários atrasados. Há relatos de executivos que não recebem há 4 meses.

Na decisão, a juíza Euzy Lopes Feijó Liberatti apontou que as medidas requisitadas pelo parque “não contam com o respaldo da lei”, e que “comprometem bens sem que se conheça previamente a extensão, em detrimento dos demais credores, em eventual decretação de quebra.”

O pedido de recuperação judicial – apresentado pela empresa e suas controladoras (HH Parques Temáticos e HH Participações S/A) – foi protocolado no dia 24 de agosto na 2ª Vara Cível da Justiça de Vinhedo. A empresa tem ainda um pedido de falência em curso na 1ª Vara Cível da mesma comarca.

Fundado em 1999, o parque de diversões tinha como controlador o fundo GP Investments, além dos fundos de pensão Previ (do Banco do Brasil), Funcef (da Caixa Econômica Federal), Petros (da Petrobrás) e Sistel como acionistas. O investimento, à época, foi estimado em US$ 200 milhões. Em 2008, os fundos venderam suas participações por um preço simbólico para empresários e consultores independentes reunidos na HH Participações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo