Hammond sublinha necessidade de concluir negociação do Brexit em dois anos

Completar o divórcio com a União Europeia no espaço de dois anos é uma “necessidade política” para o Reino Unido, afirmou o secretário do Tesouro do país, Philip Hammond, acrescentando que um período de transição será necessário para permitir que os negócios e o governo se ajustem à nova relação.

Hammond, que participou do Fórum Econômico Mundial de Davos, afirmou que é desejo do país concluir as negociações com a UE no espaço de dois anos.

“Esta é, efetivamente, uma necessidade política”, afirmou o dirigente em um painel durante o evento, acrescentando que a primeira-ministra Theresa May irá iniciar as discussões formais no fim de março. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo