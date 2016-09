Grécia registra superávit primário maior do que o previsto de janeiro a agosto

A Grécia registrou um superávit primário de 3,7 bilhões de euros (US$ 4,14 bilhões) nos primeiros oito meses do ano, ultrapassando facilmente a meta para um excedente de 980 milhões de euros, de acordo com dados do Ministério das Finanças do país. O valor foi ajudado pelo acentuado cortes de gastos planejados, que compensaram a receita decepcionante.<p><p>O orçamento do Estado leva em conta apenas as operações do governo central e não incluem as contas gerais do governo, que incluem o governo local, uma parte dos gastos militares e algumas despesas do bem-estar social.<p><p>A receita total do período atingiu 31,9 bilhões de euros, 1,8% abaixo da meta ou 584 milhões de euros, disse o ministério. As despesas entre o período de janeiro a agosto foram de 32,3 bilhões de euros, 3,4 bilhões de euros abaixo do orçamento. Fonte: Dow Jones Newswires. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo