Governos locais da China aceleram ritmo de empréstimos, diz ministro de Finanças

Os governos locais da China emitiram somados 3,971 trilhões de yuans (US$ 594,50 bilhões) em bônus neste ano até o fim de julho, no momento em que aceleraram o ritmo de seus empréstimos, informou a agência estatal Xinhua, que citou declarações do ministro das Finanças, Lou Jiwei. O montante é superior aos 3,8 trilhões de yuans emitidos por governos locais em bônus em todo o ano de 2015, segundo a agência.

A soma para este ano até agora inclui 1,008 trilhão de yuans em bônus de governos e mais 2,963 trilhões de yuans em programas de swap de dívida designados para ajudar na rolagem de dívidas antigas, disse Lou em conversa com graduados legisladores do país.

O governo central seguirá vigilante para evitar riscos diante dos crescentes níveis de dívida dos governos locais, afirmou o ministro de acordo com a Xinhua.

No fim de 2015, o governo de Pequim disse que tinha como meta permitir que os governos locais emitissem bônus para saldar 14,7 trilhões de yuans em dívidas antigas ao longo de um período de três anos. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo