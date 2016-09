O governo federal exonerou José Constantino de Bastos Junior do Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Marco Antônio de Oliveira do Conselho Fiscal do banco. Eles serão substituídos, respectivamente, por Natália Marcassa de Souza e Christianne Dias Ferreira. <p><p>As exonerações e nomeações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 21. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo