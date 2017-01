Governo da Alemanha espera crescimento de 1,4% em 2017, diz parlamentar

O governo alemão prevê que a economia vai expandir a uma taxa de 1,4% este ano, em linha com a previsão anterior, afirmou nesta terça-feira Joachim Pfeiffer, um parlamentar membro do partido da chanceler Angela Merkel.

O comentário de Pfeiffer acontece na véspera da apresentação do ministro da Economia, Sigmar Gabriel, sobre as perspectivas econômicas do país, na quarta-feira. Uma porta-voz do Ministério se negou a confirmar o número.

“A economia da Alemanha está no caminho do sucesso”, afirmou Pfeiffer, que é porta-voz do para assuntos econômicos da União Democrata-Cristã, partido de Merkel. “O mercado de trabalho alemão está em excelente estado.”

O Produto Interno Bruto (PIB) alemão expandiu 1,9% no ano passado, mas economistas acreditam que haverá uma desaceleração este ano por causa do menor número de dias trabalhados. Fonte: Dow Jones Newswires.

