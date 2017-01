Governo da Alemanha duvida que EUA possam rejeitar livre-comércio sob Trump

O ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schaeuble, afirmou nesta sexta-feira duvidar que o governo do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandone o livre-comércio. No Fórum Econômico Mundial, a autoridade alemã disse que não pode imaginar um “grande estrago” sendo feito no livre-comércio.

Schaeuble disse estar “muito otimista” de que os EUA e o mundo ocidental como um todo não deixarão a defesa do livre-comércio sob a liderança da China.

Nesta semana, em discurso a lideranças empresariais no Fórum em Davos, o presidente chinês Xi Jiping apresentou seu país como um líder no livre-comércio e na estabilidade, em um momento no qual muitos se preocupam com a possibilidade de que o governo de Trump signifique tempos mais protecionistas.

Schaeuble também afirmou que as discussões sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit, têm de ser gerenciadas de maneira a “minimizar” os estragos para os dois lados. O ministro alemão também afirmou que usa primeira reação ao Brexit foi chorar e que a segunda foi avaliar que se tratava de “um alerta para a Europa”. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo