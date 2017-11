Goldman e fundo soberano da China planejam investir até US$ 5 bi nos EUA

O Goldman Sachs e a China Investment Corp. (CIC) fizeram uma parceria em um fundo multibilionário para ajudar o fundo soberano da China a investir no setor manufatureiro e em outros dos Estados Unidos, de acordo com pessoas ligadas ao assunto.

O fundo tem como meta chegar a um montante de até US$ 5 bilhões e é uma parceria entre o Goldman e a CIC, que planejam anunciar a união nesta semana, durante a visita do presidente americano, Donald Trump, a Pequim, disseram as fontes. As duas partes ainda discutem a parcela de cada um deles no negócio.

Caso seja concluído, o acordo é parte de uma série de iniciativas que devem ser anunciadas por empresários americanos e chineses na quinta-feira, em cerimônia comandada por Trump e pelo presidente chinês, Xi Jinping, no Grande Salão do Povo em Pequim.

Outros contratos, cartas de intenção e iniciativas que envolvem aviação, gás natural liquefeito e soja, e os acordos são vistos como um progresso na relação comercial, criticada por Trump como favorável ao país asiático. Os acordos buscam mostrar que o governo Trump trabalha para reduzir o déficit comercial americano com a China e promover empregos americanos, segundo grupos de negócios dos EUA.

Para o fundo de riqueza soberana da China, a união com o Goldman o ajudará na expansão de seus investimentos nos EUA para incluir mais ativos negociados publicamente. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo