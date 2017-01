Goldfajn tem dia de reuniões sobre conjuntura e BC+ em São Paulo

Tweet no Twitter

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, está recebendo nesta segunda-feira, 23, na sede da instituição na capital paulista economistas e investidores em três reuniões cujo tema principal é a conjuntura econômica.

O primeiro encontro foi com o consultor Alexandre Schwartsman, ex-diretor de Assuntos Internacionais do BC, que já deixou o local. Na sequência, Goldfajn recebeu investidores acompanhados por representantes da Mauá Capital e, à tarde, tem reunião com Marcelo Mendes, diretor da BBM Investimentos, conforme informações de sua agenda oficial.

Goldfajn também tem uma reunião – a quarta do dia – marcada com o presidente da Febraban, Murillo Portugal, cuja pauta é a agenda BC+, programa que, entre outros objetivos, visa a ampliar a educação financeira dos brasileiros e aperfeiçoar a solução de conflitos entre bancos e clientes.

O último compromisso será uma reunião de relacionamento institucional com Marc Emmanuel Rennert e Eike Berner, do Deutsche Bundesbank.

Fonte: Estadao Conteudo