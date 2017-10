General Motors tem prejuízo de US$ 2,98 bilhões no terceiro trimestre

A General Motors registrou um prejuízo de US$ 2,98 bilhões no terceiro trimestre, ante um lucro líquido de US$ 2,8 bilhões no ano anterior. O prejuízo está relacionado principalmente com a venda da Opel para a Peugeot em agosto na Europa.

O lucro operacional, no entanto, ficou acima da expectativa dos analistas. O lucro operacional da GM foi de US$ 1,32 por ação, acima da estimativa de US$ 1,11 por ação.

Já a receita caiu 14%, para US$ 33,6 bilhões, acima da estimativa de analistas de US$ 32,7 bilhões. Na comparação com o terceiro trimestre de 2016, no entanto, o número representa uma queda de US$ 5,3 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo