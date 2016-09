Gávea compra 30% de empresa de saúde do interior de São Paulo

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O fundo Gávea, comandado pelo ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, comprou uma participação minoritária – de cerca de 30%, de acordo com fontes de mercado – no grupo de saúde São Francisco, que tem sede em Ribeirão Preto (SP) e faturamento anual de aproximadamente R$ 1 bilhão. Procurado, o fundo não comentou a operação nem o valor pago pelo ativo.

Segundo fontes de mercado, a atratividade do São Francisco não reside apenas a sua estrutura física, mas na operação descrita no setor de saúde como “verticalizada”, já que a empresa também é proprietária de planos de saúde e de odontologia.

Nos últimos anos, a companhia sediada no interior paulista fez aquisições de empresas pelo País, ampliando sua atuação para outros polos do agronegócio, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.

O Grupo São Francisco completará neste mês 71 anos de atuação, pois foi fundado no dia 8 de setembro de 1945. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo