Gastos com pessoal do Poder Executivo alcançam R$ 182,7 bilhões

O governo federal gastou R$ 182,7 bilhões com servidores do poder Executivo em 2016, de acordo com Relatório de Gestão Fiscal publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) com data desta segunda-feira, dia 30. O valor inclui gastos com pessoal na ativa, aposentados e pensionistas e terceirizados.

No ano passado, esses gastos alcançaram 25,2% da receita corrente líquida. O limite para o Poder Executivo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para gastos com pessoal é de 40,9%.

Fonte: Estadao Conteudo