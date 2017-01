Filme debate bicicleta como meio de transporte

A partir desta quinta-feira, 26, será exibido nas salas do Espaço Itaú de Cinema de todo o País um filme produzido pela Vice e dirigido por Alexandre Chamorro sobre o uso da bicicleta como meio de transporte em grandes centros urbanos, como São Paulo. O curta-metragem Ciclos, com 30 minutos de duração, também poderá ser acessado por meio do website Projeto Ciclos. O filme entrelaça as diferentes relações que três personagens que têm com a bicicleta. Trata-se de mais um passo na estratégia do banco de debater a questão do transporte – as bicicletas do Itaú, que podem ser alugadas em várias capitais, também são vistas no filme. No site Projeto Ciclos haverá ainda uma plataforma para venda de bicicletas com 50% de desconto para clientes da Itaucard. As unidades serão limitadas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo