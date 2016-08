Filipinas: BC espera inflação de 1,6% a 2,4% em agosto

O Banco Central das Filipinas disse neste sábado que espera que a inflação varie entre 1,6% a 2,4% em agosto, provavelmente impulsionada pelos preços do arroz e do óleo.

Apesar das expectativas de inflação mais elevada no mês e de perspectivas de um aumento iminente da taxa de juros dos Estados Unidos, disse o presidente do BC filipino, Amando Tetangco, em comunicado, dizendo que não vê qualquer necessidade imediata de ajustar a política monetária.

A inflação atingiu 1,9% em julho, mas ainda está abaixo da extremidade inferior do intervalo da meta do banco central este ano. A inflação ficou em média em 1,4% nos primeiros sete meses de 2016.

Tetangco disse que os comentários da presidente do Fed, Janet Yellen, em Jackson Hole foram “mais ou menos como o esperado, bem equilibrados e matizados”. “O BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas) não necessariamente tem que se mover em sincronia com o Fed caso eles realmente elevem (a taxa de juros) em setembro ou dezembro como os comentários da presidente do Fed indicam”, afirmou.

Tetangco disse que as perspectivas de inflação continuam sendo administráveis. “Pode haver alguma volatilidade do mercado financeiro de curto prazo com os mercados reagindo ao comunicado do Fed e reequilibrando posições em dólar”, disse Tetangco, acrescentando que o banco central vai continuar acompanhando os acontecimentos e determinar se a sua política monetária permanece apropriada. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo