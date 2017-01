FGV: alta na produção industrial e queda da Selic elevam confiança da indústria

O aumento na confiança dos empresários da indústria em janeiro, que atingiu o seu maior nível desde maio de 2014, foi impulsionado principalmente pela expansão da produção em dezembro do ano passado e a intensificação do ritmo de queda da Selic, aponta o economista Aloisio Campelo Jr, superintendente de Estatísticas Públicas do Ibre/FGV.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI), medido pela FGV, subiu 4,3 pontos no primeiro mês de 2017, para 89 pontos. Dentro desse indicador, o Índice de Expectativas (IE) avançou 4,7 pontos, para 91 pontos, e o Índice da Situação Atual (ISA) teve alta de 3,8 pontos, para 87 pontos.

O resultado da produção industrial em dezembro, que será divulgado na quarta-feira, 1º de fevereiro, pelo IBGE e cujas projeções do mercado apontam para crescimento, foi um dos principais fatores para o avanço da confiança. “A aceleração da produção em dezembro se deve a uma devolução da indústria de duráveis, principalmente a de automóveis, que teve alguns problemas nos meses anteriores”, disse o economista, em referência à Volkswagen, que precisou interromper a produção em agosto e setembro por falta de fornecimento.

Além disso, continuou Campelo, a intensificação do ritmo de flexibilização monetária deu maior otimismo aos empresários do setor industrial. Ainda na primeira quinzena de janeiro, o Banco Central (BC) anunciou uma redução de 0,75 ponto porcentual na Selic, depois de dois cortes seguidos de 0,25 ponto porcentual. “O impacto da redução das taxas juros na atividade econômica costuma demorar em torno de seis a oito meses, mas na confiança o efeito é imediato”, afirmou.

Diante deste cenário de aumento da produção em janeiro e alta na confiança, Campelo acredita que cresceu a probabilidade de a produção industrial do primeiro trimestre de 2017 avançar em relação ao último trimestre do ano passado, em conta que considera o ajuste sazonal. Outro fator que aponta para isso, ele disse, é o avanço do Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci), que atingiu 74,6% em janeiro, 1,7 ponto porcentual acima do mês passado.

A edição de janeiro de 2017 do ICI coletou informações de 1.089 empresas entre os dias 02 e 26 deste mês. A próxima divulgação desse indicador será no dia 24 de fevereiro de 2017, sendo que a prévia do resultado será publicada no site do Ibre no dia 20 de fevereiro.

Fonte: Estadao Conteudo