Fed divulga diretrizes para teste anual de estresse dos bancos

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) divulgou nesta sexta-feira instruções e cenários hipotéticos de “testes de estresse” para 34 bancos dos Estados Unidos, como parte de sua avaliação anual do setor que ocorrerá mais adiante em 2017.

Treze bancos americanos, incluindo Bank of America, Citigroup, e J.P. Morgan Chase, passarão por todo o exercício do Fed (21 menores enfrentarão apenas parte dele). Os bancos precisam ser aprovados nesse teste para poder ampliar dividendos ou recomprar ações. As companhias também terão de provar que têm capital suficiente para emprestar caso enfrentem um eventual choque global ou um default no setor. Em 2017, o CIT Group realizará o exercício anual pela primeira vez. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo