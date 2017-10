Fazenda nomeia diretor de Riscos do Tesouro e MME exonera chefe de Concessões

O Ministério da Fazenda nomeou Waldeir Machado da Silva para exercer o cargo de diretor de Riscos, Controles e Conformidade da Secretaria do Tesouro Nacional. Silva assume a função no lugar de Claudenir Brito Pereira, que deixou o cargo no último dia 5 de outubro. Pereira é auditor federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União e estava no posto desde a criação da diretoria, em agosto de 2016. As respectivas portarias de nomeação e exoneração estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira.

Na pasta de Minas e Energia, também houve mudança. O governo exonerou Ricardo Alberto Suassuna de Medeiros do cargo de diretor do Departamento de Outorgas de Concessões, Permissões e Autorizações da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério. Suassuna de Medeiros deixa o cargo a partir desta terça-feira. A edição desta terça-feira, 31, não trouxe a nomeação do novo diretor para o departamento.

Fonte: Estadao Conteudo