Faturamento com locação nacional de veículos cai 9,5% em 2016, diz Abracorp

O faturamento no setor de locação de veículos para fins corporativos no País contabilizado pela Associação Brasileira de Viagens Corporativas (Abracorp) no ano passado somou R$ 168,758 milhões, valor 9,5% menor que o verificado em 2015. Segundo a entidade, foram registradas 1,8 milhões de diárias, diminuição de 4% na comparação anual.

Em termos de market share no segmento de locação corporativa de veículos, a Abracorp informa que a Localiza ficou na liderança do mercado em 2016, com uma fatia de 51,3%. Em sequência, aparecem a Movida (23,5%) e a Unidas (7%).

Já o faturamento no segmento de locação corporativa de veículos no exterior no ano passado foi de R$ 36,6 milhões, queda de 1,7% ante 2015, com retração de 5% no total de diárias, que somaram 169,2 mil unidades.

Hotelaria

Já as vendas no segmento de hotelaria nacional, no âmbito do turismo corporativo, totalizaram R$ 1,955 bilhão no acumulado de 2016, uma queda de 12,6% ante o resultado do ano anterior, segundo a Abracorp. Ao todo, foram comercializadas 8,8 milhões de diárias neste setor, uma retração de 12,3% na base anual.

Na hotelaria internacional corporativa, as vendas recuaram 6,3% de 2015 para 2016, somando R$ 412,038 milhões – o número de diárias, no entanto, subiu 6,7%, para 775,3 mil.

Fonte: Estadao Conteudo