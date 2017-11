Exportações tiveram em outubro o maior crescimento de 2017, mostra MDIC

Com o crescimento de 31,1% nas exportações brasileiras em outubro, o valor que o País vendeu ao exterior nos primeiros dez meses de 2017 (US$ 183,4 bilhões) praticamente igualou o montante exportado em todo o ano de 2016 (US$ 185,2 bilhões). No mês passado, as exportações registraram o maior crescimento mensal do ano.

O valor alcançado em 2017 ano já supera em US$ 30 bilhões as exportações do mesmo período do ano passado. “Isso foi motivado por safra recorde de grãos e vendas de minérios de ferro e petróleo, entre outros produtos”, afirmou o diretor de Estatísticas e Apoio às Exportações do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Herlon Brandão.

Ele ressaltou que, no início do ano, as exportações cresciam principalmente pela melhora nos preços internacionais, mas, agora, com a demanda mundial aquecida, há aumento significativo também nas quantidades exportadas. De janeiro a outubro, o preço dos produtos vendidos ao exterior subiu 11,9%, enquanto as quantidades aumentaram 7,3%. “Provavelmente teremos recorde neste ano no volume exportado”, afirmou, destacando o aumento nas vendas de minério de ferro e petróleo bruto, e de carne de frango in natura e milho.

Ele destacou que houve crescimento também nas importações de bens de capital em outubro pelo terceiro mês consecutivo (18,7%), o que não acontecia desde 2013. “Isso está em consonância com o crescimento da produtividade industrial, é um sinalizador de melhora da economia e da atividade econômica”, completou.

Petróleo

Até outubro, as exportações de petróleo superaram as importações em US$ 3,962 bilhões. Com essa tendência, a balança de petróleo deverá registrar superávit pela segunda vez na história, bem acima do saldo positivo registrado no ano passado de cerca de US$ 400 milhões.

Em outubro, a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 5,201 bilhões, o melhor resultado para o mês da série histórica (1989). As exportações somaram US$ 18,877 bilhões (alta de 31,1% ante outubro de 2016), e as importações US$ 13,676 bilhões (alta de 14,5%).

