Exportações somaram US$ 16,989 bilhões em agosto

As exportações de US$ 16,989 bilhões em agosto, com média diária de US$ 738,7 milhões, representaram um aumento de 0,2% em relação à média por dia útil do mesmo mês do ano passado (US$ 737,4 milhões).

De acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, dia 1º, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), houve aumento de 13,6% nos embarques de produtos intermediários (US$ 2,701 bilhões), principalmente em açúcar em bruto, ouro em forma semimanufaturada, alumínio em bruto, madeira serrada, ferro-ligas e semimanufaturados de ferro e aço.

Também em relação a agosto de 2015, houve incremento de 7,6% nas vendas de manufaturados (US$ 6,622 bilhões), com destaque para açúcar refinado, veículos de carga, aviões, automóveis de passageiros, máquinas para terraplenagem, tratores, óxidos e hidróxidos de alumínio, calçados e motores e geradores elétricos.

Na mesma comparação, entretanto, houve uma queda de 9,8% nas exportações de básicos (US$ 7,227 bilhões), sobretudo em soja em grão, carnes bovina e de frango, petróleo em bruto, café em grão e farelo de soja.

Pelo lado das importações, as compras de US$ 12,849 bilhões em agosto, com média diária de US$ 558,7 milhões, representaram uma média por dia útil 8,3% inferior à registrada no mesmo mês de 2015 (US$ 609,3 milhões). Nesse comparativo, caíram as compras de bens de capital (31%), combustíveis e lubrificantes (15,1%), bens de consumo (13,5%) e bens intermediários (0,5%).

