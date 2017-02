Exportações somam US$ 14,911 bilhões em janeiro

As exportações de US$ 14,911 bilhões em janeiro, com média diária de US$ 677,8 milhões, representaram crescimento em todos os três grandes grupos de produtos vendidos ao exterior na comparação com o mesmo mês do ano passado.

De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), as vendas de produtos básicos totalizaram US$ 6,787 bilhões, com expansão de 30% ante janeiro de 2016. Nessa comparação, cresceram as vendas de soja em grão (124,7%), minério de ferro (124,5%), petróleo em bruto (97,7%), carne suína (60,2%), carne de frango (23,4%), farelo de soja (15,7%), café em grão (7,8%) e carne bovina (5,1%).

Já os embarques de semimanufaturados cresceram 27,5% em janeiro, para US$ 2,597 bilhões, com destaque para as altas em açúcar em bruto (112,7%), semimanufaturados de ferro e aço (74,4%), madeira serrada (32,8%), ferro-ligas (26%), óleo de soja em bruto (15,8%) e celulose (10,2%).

As vendas de bens manufaturados cresceram 7,4% no mês passado, chegando a

US$ 5,123 bilhões. A expansão ocorreu principalmente em óleos combustíveis (271,2%), suco de laranja não congelado (251,2%), veículos de carga (114%), açúcar refinado (66,9%), máquinas para terraplanagem (37%), automóveis de passageiros (34,5%), laminados planos (31,2%), medicamentos (21,7%), pneumáticos (17,5%), bombas e compressores (11,1%), autopeças (7,6%), calçados (6,8%) e motores para veículos e partes (2,8%).

Já do lado das importações, as compras de US$ 12,187 bilhões em janeiro, com média diária de US$ 553,9 milhões, trouxeram crescimentos nas aquisições de bens intermediários (22,8%), combustíveis e lubrificantes (15,8%) e bens de consumo. Já as importações de bens de capital caíram 40,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

