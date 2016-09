Exportações da China caem menos que o esperado em agosto

As exportações da China medidas em dólares continuaram a cair em agosto, ainda que em ritmo mais fraco, à medida que a demanda global por bens da segunda maior economia do mundo se manteve fraca. Na comparação anual, as exportações chinesas tiveram queda de 2,8% em agosto, a quinta consecutiva, segundo dados publicados pela Administração Geral de Alfândega do país. Em julho, as exportações do país haviam apresentado declínio anual mais forte, de 4,4%.

Os números sugerem que os embarques externos da China, que já foram um importante fator de crescimento, continuam prejudicando o desempenho geral da economia.

O resultado das exportações em agosto, no entanto, veio melhor do que o esperado por 15 economistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam redução anual de 4%.

Além disso, as importações chinesas tiveram um acréscimo anual de 1,5% em agosto, revertendo o forte declínio de 12,5% verificado em julho e surpreendendo os economistas, que esperavam recuo de 5%. O aumento nas importações foi o primeiro em quase dois anos, mas refletiu, basicamente, uma alta nos preços de matérias primas.

O superávit comercial da China diminuiu um pouco em agosto, a US$ 52,05 bilhões, de US$ 52,31 bilhões em julho, e ficou aquém da projeção do mercado, que era de saldo positivo de US$ 59,4 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo