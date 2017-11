Exportações chinesas em dólares sobem 6,9% na comparação anual de outubro

As exportações da China medidas em dólares subiram 6,9% na comparação anual de outubro, desacelerando em relação ao aumento de 8,1% observado em setembro, segundo dados publicados hoje pela Administração Geral de Alfândega do país. O resultado ficou um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam acréscimo de 7% nas exportações.

Já as importações chinesas saltaram 17,2% em outubro ante igual mês do passado, depois de avançarem 18,7% em setembro. Neste caso, a projeção do mercado era de ganho menor, de 16,3%.

O superávit comercial da China, por sua vez, subiu para US$ 38,2 bilhões em outubro, de US$ 28,5 bilhões em setembro, mas ficou abaixo da projeção do mercado, de US$ 40 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo