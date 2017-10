Executivos de grandes petroleiras aguardam leilão da ANP para áreas de pré-sal

Apesar de a Justiça Federal do Amazonas ter suspenso os dois leilões de pré-sal marcados para esta sexta-feira, 27, – a 2ª e a 3ª Rodadas de Partilha da Produção -, executivos das grandes petroleiras estão no hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, à espera do início da concorrência, marcada para às 9h desta sexta-feira.

A Advocacia Geral da União (AGU) recorreu contra a liminar e a expectativa entre os presentes é que a licitação transcorra sem problemas.

Ao todo, 16 petroleiras estão inscritas para participar das duas fases do leilão. Na 2ª Rodada, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) fará oferta de quatro áreas cujos reservatórios de petróleo estão ligados a outras reservas já concedidas. A sequência será Tartaruga Verde, na Bacia de Campos, Gato do Mato, Sapinhoá e Carcará, na Bacia de Santos.

Na 3ª Rodada também serão ofertadas quatro áreas – Pau Brasil, Peroba, Alto de Cabo Frio Oeste, na Bacia de Santos, e Alto de Cabo Frio Central, na Bacia de Campos.

