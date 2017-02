Evans, do Fed, estima ao menos duas altas nos juros em 2017, mas não descarta 3

O presidente do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) de Chicago, Charles Evans, disse ser favorável ao retorno lento da taxa de juros de referência do banco central dos EUA para níveis historicamente normais após anos de taxas ultra baixas após a recessão.

“Acredito que uma política apropriada apela a um ritmo lento de normalização para dar à economia real um amortecedor de crescimento adequado para suportar choques negativos que de outra forma poderiam nos levar de volta para taxas de juros próximas de zero “, disse Evans nesta sexta-feira.

Evans, muitas vezes conhecido como uma “dovish” (favorável aos juros baixos), no início de janeiro disse que espera dois aumentos na taxa de juros em 2017, mas também vê três como razoável. “Eu poderia ficar confortável com terceira alta nos juros em 2017”.

Na quarta-feira, o Fed deixou a sua taxa de juros inalterada entre 0,50% e 0,75%. O aumentou as taxas em 0,25 ponto porcentual em dezembro, seu único aumento de 2016. O comitê federal de mercado aberto (Fomc, na sigla em inglês) estabeleceu três aumentos para este ano e mais três em cada ano até 2019.

Os banqueiros centrais estão frequentemente preocupados que manter as taxas de juros baixas por muito tempo pode levar a uma aceleração da inflação. Mas Evans disse que, com a inflação ainda abaixo da meta de 2% do Fed e de ferramentas bem conhecidas de política monetária disponíveis para enfrentar uma inflação maior do que a esperada, o risco de prejudicar o crescimento econômico era maior do que a inflação descontrolada.

O presidente do Fed de Chicago disse ainda que espera que a inflação atinja a meta de 2% do Fed nos próximos três anos, mais tarde do que muitos de seus colegas, que esperam atingir o alvo em cerca de dois anos.

“Dada a fraca inflação em todo o mundo e os desafios de crescimento enfrentados por muitos países, a evolução internacional pode resultar em apreciação adicional do dólar”, disse ele. “E embora as expectativas de inflação nos EUA tenham subido nos últimos meses, elas permanecem bastante baixas quando comparadas com normas históricas”. De forma semelhante, “apesar de algumas evidências recentes de aumento do crescimento dos salários, o progresso tem sido lento”, acrescentou.

Evans disse que ajustou ligeiramente suas perspectivas para o crescimento econômico no pressuposto de um impulso da política fiscal estimulante. Ele disse que espera um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) entre 2% e 2,5% nos próximos anos, à medida que o Fed chega ao seu mandato de emprego e faz algum progresso na inflação.

Sobre o emprego, ele espera taxa de desemprego em 4,25% até fim de 2019, além de dizer que a meta de emprego está se aproximando. No entanto, ele apontou que as limitações sobre imigração restringem expansão da força de trabalho.

O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu em sua campanha um crescimento econômico de 4% no ano. Evans disse que as políticas de estímulos fiscais que impulsionaram o crescimento tão alto poderiam pressionar os recursos e elevar os salários e os preços, se não fossem acompanhados por outras melhorias políticas. Especificamente, ele observou os desafios ao crescimento econômico representado pela desaceleração do crescimento da força de trabalho e fraco crescimento da produtividade. “Crescimento de 4% poderia tencionar a economia se não houver melhora estrutural”, disse.

No geral, Evans descreveu a economia americana como saudável, embora ele tenha dito que continua preocupado com a capacidade do Fed de atingir sua meta de inflação de 2%. Ele também levantou preocupações sobre a persistente baixa taxa de juros neutra – ou seja, uma taxa invisível que não é nem estimulante nem restritiva – e as limitações que coloca sobre a capacidade do Fed para reagir a uma crise futura.

Evans afirmou que quer reduzir as chances de que os membros de polícia monetária terão de considerar a queda das taxas para perto de zero novamente no futuro. “Esta é uma razão importante pela qual eu prefiro tomar um caminho gradual para o ajuste da taxa de fundos de volta para o seu nível de longo prazo”, disse ele.

Sobre a regulação Dodd-Frank, Trump afirmou hoje que ele irá reduzir a quantidade de leis, em meio à expectativa que um decreto sobre isso pode ser assinado ainda nesta sexta-feira. Evans afirmou que a regulação Dodd-Frank de 2010 em geral é útil para os bancos, mas que algum ajuste nas regulações bancárias é inevitável. As leis foram impostas, após a crise de 2008. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo