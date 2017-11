Entrada de dólares supera saída em US$ 9,244 bi no ano até 3 de novembro, diz BC

O fluxo cambial do ano até 3 de novembro (última sexta-feira) está positivo em US$ 9,244 bilhões, informou nesta quarta-feira, 8, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o indicador mostrava saída de US$ 7,078 bilhões do País.

A atração de dólares em 2017 tem sido gerada pelo comércio exterior. Nesse segmento, o saldo anual acumulado está positivo em US$ 45,200 bilhões, com importações de US$ 117,020 bilhões e exportações de US$ 162,220 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 24,037 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 43,061 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 95,122 bilhões em outras entradas.

No canal financeiro, no entanto, o ano ainda acumula saída de recursos. Até a última sexta-feira, o País perdeu US$ 35,956 bilhões por essa via. Esse resultado é fruto de entradas no valor de US$ 394,895 bilhões e de envios no total de US$ 430,851 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

Outubro

O Brasil encerrou outubro com entrada de quase US$ 4 bilhões em novos recursos estrangeiros. Dados apresentados pelo Banco Central mostram que o fluxo cambial do País registrou resultado líquido positivo de US$ 3,912 bilhões no mês passado. Em setembro, o Brasil havia registrado entrada de US$ 2,545 bilhões.

Em outubro, os recursos estrangeiros ingressaram no Brasil tanto por operações financeiras como pelo comércio exterior. No canal financeiro, outubro acumulou entrada líquida de US$ 762 milhões. Esse é o primeiro resultado mensal positivo desde abril na via financeira. No mês, as entradas totais somaram US$ 41,596 bilhões e superaram as retiradas que acumularam US$ 40,834 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de outubro ficou positivo em US$ 3,150 bilhões no mês, com importações de US$ 12,820 bilhões e exportações de US$ 15,970 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,226 bilhões em ACC, US$ 3,894 bilhões em PA e US$ 9,851 bilhões em outras entradas.

Semana

O fluxo cambial da semana passada (de 30 de outubro a 3 de novembro) ficou negativo em US$ 926 milhões, informou o Banco Central. Apenas nos dois primeiros dias úteis de novembro, houve saída líquida total de US$ 1,065 bilhão. Não houve movimento de câmbio em 2 de novembro pelo feriado de Finados.

Considerando toda a semana entre os últimos dias de outubro e os primeiros de novembro, a retirada líquida de dólares pelo canal financeiro foi de US$ 1,567 bilhão, resultado de entradas no valor de US$ 6,915 bilhões e de envios no total de US$ 8,482 bilhões.

No comércio exterior, o saldo semanal ficou positivo em US$ 641 milhões no período, com importações de US$ 2,413 bilhões e exportações de US$ 3,054 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 320 milhões em ACC, US$ 659 milhões em PA e US$ 2,075 bilhões em outras entradas.

Fonte: Estadao Conteudo