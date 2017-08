Entrada de dólares supera saída em US$ 7,360 bi no ano até 11 de agosto, diz BC

O fluxo cambial do ano até o dia 11 de agosto ficou positivo em US$ 7,360 bilhões, informou nesta quarta-feira, 16, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 11,227 bilhões.

A retirada de dólares pelo canal financeiro neste ano até 11 de agosto foi de US$ 30,022 bilhões. Este resultado é fruto de entradas no valor de US$ 286,311 bilhões e de envios no total de US$ 316,332 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 11 de agosto ficou positivo em US$ 37,382 bilhões, com importações de US$ 82,981 bilhões e exportações de US$ 120,363 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 18,072 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 33,359 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 68,931 bilhões em outras entradas.

Agosto

Depois de registrar saída líquida de US$ 2,647 bilhões em julho, o País registra fluxo cambial positivo de US$ 2,528 bilhões em agosto até o dia 11, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 265 milhões no período. Isso é resultado de entradas no valor de US$ 12,263 bilhões e de retiradas no total de US$ 12,528 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de agosto até o dia 11 é positivo em US$ 2,793 bilhões, com importações de US$ 4,400 bilhões e exportações de US$ 7,193 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 812 milhões em ACC, US$ 2,074 bilhões em PA e US$ 4,307 bilhões em outras entradas.

Semana

Segundo o BC, o fluxo cambial da segunda semana de agosto (de 7 a 11) ficou positivo em US$ 2,168 bilhões. O destaque foi o dia 9, quando US$ 1,221 bilhão líquidos entraram no País.

O canal financeiro apresentou entrada líquida de dólares na semana de US$ 377 milhões, resultado de entradas no valor de US$ 7,549 bilhões e de envios no total de US$ 7,172 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações. Apenas no dia 9, houve entrada líquida de US$ 879 milhões pelo canal financeiro.

No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 1,791 bilhão, com importações de US$ 2,524 bilhões e exportações de US$ 4,315 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 394 milhões em ACC, US$ 920 milhões em PA e US$ 3,001 bilhões em outras entradas.

