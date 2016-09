Encomendas à indústria alemã sobem 0,2% em julho

As encomendas à indústria da Alemanha subiram 0,2% em julho ante junho, no cálculo ajustado, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério de Economia do país. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam ganho mensal de 0,6%.

As encomendas estrangeiras avançaram 2,5% em julho ante o mês anterior. Por outro lado, as encomendas domésticas sofreram queda de 3% em relação a junho.

Na comparação anual, as encomendas à indústria alemã tiveram uma forte redução de 6,3% em julho, na estimativa sem ajustes. Considerando-se os dias úteis de cada mês, o declínio anual foi de 0,7%.

Já o dado mensal das encomendas totais em junho foi ligeiramente revisado para cima, de -0,4% para -0,3%. Fonte: Dow Jones Newswires.

