Encomendas à indústria alemã caem mais que o esperado em novembro

As encomendas à indústria da Alemanha caíram 2,5% em novembro ante outubro, no cálculo ajustado, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério de Economia do país. Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam queda consideravelmente menor, de 1,5%.

O fraco desempenho de novembro veio após um salto de 5% nas encomendas de outubro ante setembro, número que foi levemente revisado ante a estimativa original de +4,9%.

Apenas as encomendas domésticas recuaram 2,8% em novembro ante o mês anterior, enquanto as encomendas estrangeiras diminuíram 2,3%.

Na comparação anual, por outro lado, as encomendas à indústria alemã cresceram 4,1% em novembro, na estimativa sem ajustes. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo