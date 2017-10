Embaixador da UE reafirma meta de fechar acordo com Mercosul em dezembro

Em reunião com o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, o chefe da Delegação Europeia no Brasil, embaixador João Gomes Cravinho, reafirmou a meta de fechar um “acordo político” entre Mercosul e União Europeia em dezembro. “Estamos confiantes de que, cada lado fazendo sua parte, chegaremos a bom termo”, declarou o ministro brasileiro, segundo informou sua assessoria.

As negociações do acordo comercial passam por um momento delicado. A meta de fechar a parte principal dos entendimentos até dezembro ficou sob ameaça depois da última rodada de negociações, quando os europeus trouxeram ofertas para o comércio de carne e etanol que o bloco sul-americano considerou inaceitáveis. Nos bastidores, poucos acreditam que será possível anunciar algo no final deste ano. A próxima rodada de negociação ocorrerá entre os dias 6 e 10 de novembro.

Segundo a assessoria do ministério, Pereira receberá no final da rodada o vice-presidente da Comissão Europeia para assuntos de Emprego, Crescimento, Investimento e Competitividade, Jyrki Katainen, para uma avaliação política sobre os avanços obtidos no nível técnico.

A pasta espera avanços na parte do acordo que trata da propriedade intelectual. No último dia 4, foi assinado um projeto piloto entre o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (Inpi) e o Escritório Europeu de Patentes (EPO). A melhoria na gestão do Inpi, como o aumento de 25% no número de servidores, foi reconhecida por Cravinho, segundo informou o MDIC.

Fonte: Estadao Conteudo