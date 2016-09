Elevar carga tributária é o último dos recursos, diz Padilha

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta segunda-feira, 19, que o aumento de impostos é o último dos recursos a ser adotado pelo governo de Michel Temer. "É o último dos últimos dos últimos recursos. Vamos cortar tudo que tiver que cotar para dentro e aperfeiçoar os sistemas", disse o ministro. <p><p>Ele comentou que, com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do teto de gastos, a reforma da Previdência e a trabalhista, o Brasil vai crescer. "Não vai ser necessário (aumentar a carga tributária)", reforçou.<p><p>Padilha disse ainda que "nunca houve tanta liquidez internacional quanto hoje" e que o Brasil está apresentando um "novo retrato" ao mundo para receber investimentos.<p><p><b>Conselhão</b><p><p>O ministro Eliseu Padilha afirmou também que a reativação do chamado Conselhão será avaliada neste mês e que o órgão voltará a funcionar. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social servirá, segundo ele, para cumprir sua função original de "dar conselhos ao governo".<p><p>O Conselhão foi criado em 2003 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um órgão de assessoramento do presidente da República para a elaboração de políticas públicas. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo