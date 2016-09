EIA eleva estimativa de oferta de petróleo dos EUA

A oferta de petróleo dos EUA deverá ser maior do que se esperava anteriormente, refletindo um aumento no número de plataformas e poços mais eficientes, disse nesta quarta-feira o Departamento de Energia do país.

A Administração de Informação de Energia (EIA, na sigla em inglês) prevê que a queda de produção deve se encerrar antes do previsto. Segundo a administração, a produção deve atingir seu nível mais baixo no trimestre atual, em 8,5 milhões de barris por dia, e se manter estável até o fim do ano que vem, pelo menos. A estimativa de produção foi elevada para cada um dos próximos cinco trimestres, com aumentos variando entre 1,5% e 2,9%.

Como resultado, a expectativa para os preços de petróleo foi reduzida. De acordo com a EIA, o preço à vista do barril de West Texas Intermediate (WTI) deve alcançar US$ 50,58 em 2017, ante projeção de US$ 51,58 um mês atrás.

Produtores dos EUA adicionaram 91 plataformas em apenas três meses, um aumento de quase 30% ante o número de maio, que foi o menor em nove anos. A EIA disse que os poços também estão mais eficientes, resultando em maior produção com menos plataformas. Isso pode ter ramificações globais, já que os estoques devem continuar crescendo neste ano e em 2017. Fonte: Dow Jones Newswires.

