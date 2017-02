Economia dos EUA cria 227 mil empregos em janeiro; previsão 174 mil

A economia dos Estados Unidos criou 227 mil postos de trabalho em janeiro, informou o Departamento de Trabalho nesta quarta-feira. O resultado ficou bem acima do esperado por analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que estimavam criação de 174 mil vagas no último mês do ano.

Os dados dos dois meses anteriores foram revisados. Em dezembro, foram criadas 157 mil vagas, ante 156 mil divulgado anteriormente. Em novembro, 164 mil empregos foram criados, ante 252 mil da primeira estimativa.

O ganho médio por hora dos trabalhadores do setor privado ficou em US$ 26,00, alta de US$ 0,03(0,12%), ante previsão de US$ 0,3% dos economistas. O ganho em doze meses ficou em 2,5%.

Já a participação na força de trabalho subiu para 62,9% no mês passado, de 62,7% em dezembro. Ainda assim, a proporção de norte-americanos em busca de emprego se manteve perto da mínima em 40 anos.

Os ganhos de emprego do mês passado foram dispersos. O setor varejista criou 46 mil postos de trabalho, enquanto a construção respondeu por 36 mil novas vagas. Por outro lado, crescimento dos empregos no setor de saúde desacelerou para 18 mil empregos. As vagas ina indústria tiveralm alta marginal, e as do governo caíram. Fonte: Dow Jones Newswires.

