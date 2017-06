Tweet no Twitter

O comércio eletrônico deve registrar crescimento de vendas de 6% no Dia dos Namorados este ano na comparação com igual período de 2016, segundo estimativa da Ebit, empresa especializada em informações do setor. A expectativa é de que o faturamento este ano alcance R$ 1,75 bilhão.

A Ebit espera que sejam feitos no varejo online 4,18 milhões de pedidos, com tíquete médio de R$ 418.

Smartphones, tênis e perfumes são os itens mais procurados até o momento.

Fonte: Estadao Conteudo