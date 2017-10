Dyogo diz que é ‘precipitada’ avaliação de que base vai largar agenda do governo

Tweet no Twitter

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse nessa sexta-feira, 20, que considera “precipitada” a avaliação de deputados da base do presidente Michel Temer na Câmara de que a agenda de reformas será rejeitada depois da votação no plenário da segunda denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR) contra o presidente.

“A avaliação é precipitada e imprecisa. Um ou outro (deputado) tem alguma objeção, mas falar em nome da base é exagerado. Estou otimista. O Brasil precisa tocar a agenda e seguir em frente”, afirmou o ministro ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Oliveira representou o governo brasileiro no 22° Meeting Internacional, encontro empresarial promovido pelo Lide (Grupo de Líderes Empresariais) em Assunção, capital do Paraguai.

“Não adianta deitar sobre os louros do crescimento agora, e ter um voo de galinha que acaba ali na frente quando a crise fiscal se agudizar”, afirmou o titular do Planejamento.

Para Oliveira, as denúncias contra Temer são “completamente infundadas” e “fracas”.

Fonte: Estadao Conteudo