Dudley, do Fed, se diz a favor de mais uma alta nos juros este ano

O presidente do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) de Nova York, William Dudley, sugeriu nesta segunda-feira que a instituição deve provavelmente anunciar em setembro que irá começara reduzir seu balanço patrimonial de US$ 4,5 trilhões, em entrevista para a Associated Press. Dudley, que é membro votante do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) ainda disse ser a favor de uma terceira alta nos juros este ano, se a economia se manter forte.

“O plano (de redução do balanço) está aí”, afirmou. “Ele foi, de modo geral, bem recebido e antecipado. As pessoas esperam que isso ocorra”, declarou.

O anúncio do Fe sobre o começo da redução de seu balanço deve ocorrer após sua próxima reunião de política monetária, em 20 de setembro.

Ainda, o presidente do Fed de Nova York declarou que deve levar “algum tempo” para a inflação chegar em 2% e sugeriu que Gary Cohn, que lidera o Conselho Econômico Nacional do governo de Donald Trump, seria um “candidato razoável” para suceder Janet Yellen, presidente do Fed, caso o presidente americano decidir não renomear Yellen quando seu mandato terminar no começo do ano que vem. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo