Draghi pede esforço conjunto para resolver questão de empréstimos inadimplentes

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, defendeu hoje que haja um esforço conjunto das várias partes envolvidas para reduzir os níveis de empréstimos inadimplentes, destacando um dos maiores desafios enfrentados por supervisores do setor bancário.

O comentário veio um mês depois de o BCE emitir polêmicas diretrizes sobre como lidar com os chamados empréstimos de liquidação duvidosa.

Draghi ressaltou que embora o porcentual desse tipo de empréstimo tenha diminuído nos últimos dois anos, “muitos bancos ainda não têm a capacidade de absorver grandes perdas, uma vez que seu índice de empréstimos inadimplentes e de provisões de capital permanece elevado”.

“Desta forma, precisamos de um esforço conjunto de bancos, supervisores, reguladores e autoridades para lidar com essa questão de forma organizada, primeiramente criando um ambiente onde (empréstimos inadimplentes) podem ser gerenciados e descartados de forma eficiente”, disse o chefe do BCE.

Draghi disse ainda não ver sinais de bolhas geradas por crédito no setor imobiliário da zona do euro e que há poucas evidências de que taxas de juros negativas afetam os lucros do setor bancário. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo