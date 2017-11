Dólar desacelera alta com ingresso de fluxo cambial

O dólar desacelerou a alta no fim da manhã desta terça-feira, 7, e renovou sua mínima intraday, aos R$ 3,2610 (+0,10%) no mercado à vista, reagindo a ingressos de fluxo pontual. “Houve entrada tanto do exportador como pela via financeira, mas sem operações de “grande monta”, diz o diretor da corretora Correparti, Jefferson Rugik.

No mercado futuro, a mínima do dólar dezembro ficou em R$ 3,2705 (+0,32%).

O gerente de derivativos uma gestora de recursos disse que desaceleração deve estar refletindo alguma entrada pontual para realização de ganhos recentes.

Fonte: Estadao Conteudo