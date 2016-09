Dia das Crianças deve movimentar R$ 7,3 bilhões, diz FecomércioRJ

O Dia das Crianças deve movimentar cerca de R$ 7,3 bilhões este ano no comércio de todo o País, segundo estimativas da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (FecomércioRJ) em parceria com o instituto de pesquisa Ipsos.<p> <p>O levantamento indica que 40% dos brasileiros pretendem comprar presente para a data, comemorada em 12 de outubro. Os brinquedos lideram a intenção de compra, mencionados por 59% dos entrevistados, seguidos por roupas (27%), calçados (7%) e bicicletas (3%).<p><p>O tíquete médio para a compra de todos os presentes ficou em torno de R$ 118,87. Os consumidores do sexo masculino serão um pouco mais generosos, com intenção de gastar, em média, R$ 125,37, enquanto as consumidoras mostraram intenção de gastar cerca de R$ 113,35.<p><p>O estudo mostrou ainda que 71% dos entrevistados pretendem adquirir os presentes para a data comemorativa por meio do pagamento à vista. No ano passado, esse porcentual era de 73%.<p><p>A pesquisa do Dia das Crianças foi conduzida no período de 30 de julho a 9 de agosto de 2016, com 1.200 entrevistados no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Florianópolis, Salvador, Recife e em mais 65 municípios brasileiros. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo