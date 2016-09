Déficit comercial dos EUA cai a US$ 39,47 bilhões em julho

O déficit comercial dos Estados Unidos diminuiu 11,6% em julho ante junho, para o nível sazonalmente ajustado de US$ 39,47 bilhões, sinalizando o fortalecimento da demanda global, segundo dados publicados hoje pelo Departamento de Comércio. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam saldo negativo de US$ 40,3 bilhões.

Já o déficit comercial de junho foi ligeiramente revisado para cima, de US$ 44,51 bilhões para US$ 44,66 bilhões.

As exportações dos EUA subiram 1,9% em julho ante o mês anterior, a US$ 186,33 bilhões, garantindo o maior avanço em mais de dois anos, enquanto as importações recuaram 0,8%, a US$ 225,81 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo